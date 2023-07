Découvrir les métiers des CFL le temps d'une journée

Quoi de mieux que l'immersion pour se faire une idée plus précise d'un métier? C'est ce qu'ont proposé, mercredi, les CFL à une quinzaine de jeunes lors du Girls' and Boys' Day. «Le but de cette journée est d'attirer les jeunes et notamment les filles vers nos métiers. Cela nous permet aussi de déconstruire des stéréotypes en montrant que des femmes travaillent dans l'informatique ou encore à l'atelier», détaille-t-on aux CFL.