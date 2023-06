L'organisation flexible du travail préférée à la semaine de quatre jours

Quelles sont les attentes des salariés au Luxembourg vis-à-vis de leur emploi? C'est ce qu'a cherché à savoir jobs.lu dans sa dernière enquête. 75% des salariés et candidats sondés affirment souhaiter une organisation du travail plus flexible. 60% évoquent la possibilité de travailler à distance.

Et il semblerait qu'ils soient plutôt écoutés car 76% des managers interrogés indiquaient que leur entreprise avait pris des mesures pour flexibiliser l'organisation du travail et 77% des entreprises autorisent le télétravail.

Télétravail et salaire pour retenir les salariés

Invités à se positionner sur des propositions pouvant constituer un modèle organisationnel du futur, 55% des managers ne sont pas d'accord avec l'affirmation «la semaine de quatre jours est le modèle du futur de notre entreprise». «S’il faut entendre et pouvoir répondre aux attentes des salariés, demandeurs d’une plus grande flexibilité, l’enjeu est avant tout de pouvoir leur assurer un meilleur équilibre au quotidien entre vie professionnelle et vie privée, en évitant les sources de pression. À ce titre, de plus longues journées de travail pourraient être source de stress», explique Arthur Meulman.