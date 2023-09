L'offensive du Luxembourg qui fait mal au transport messin

Au cours de l'été, la ville de Metz a ainsi connu une véritable hémorragie de chauffeurs sur son réseau le Met' avec le départ d'une quinzaine de professionnels, dont une dizaine vers le Luxembourg, «où les salaires sont 50% supérieurs», note Augustin de Hillerin, directeur général des Transports de l'agglomération de Metz Métropole (Tamm). À titre d'illustration, un conducteur débutant perçoit environ 3 500 euros brut au Luxembourg, selon le barème des salaires de l'ITM (Inspection du Travail et des Mines).

Certains sont partis chez Voyages Vandivinit, d'autres chez Luxtram, mais c'est tout le secteur au Luxembourg «qui a besoin de renforcer son offre avec le développement des transports et la gratuité. Nos zones frontalières sont un vivier naturel et notre réseau une cible», déplore le directeur, sans pouvoir affirmer que les Tamm ont été visés par une campagne de recrutement agressive. «Ce que je remarque, c'est que les offres sont sur le site de Pôle emploi, et qu'il est impossible pour nous de nous aligner sur les salaires luxembourgeois».