Emploi: Le Luxembourg embauche mais à un rythme moins soutenu

Fin juin, le pays comptait 484 285 salariés. Pexels

Le nombre de salariés a augmenté de 0,5% entre le premier et le deuxième trimestre 2023, soit autant qu'entre le quatrième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Un faible pourcentage qui vient confirmer un ralentissement de la croissance de l'emploi salarié au Luxembourg.

Fin juin 2023, le pays comptait ainsi 484 285 salariés contre 472 644 un an plus tôt, soit une hausse de 2,5% (11 641 personnes) quand la hausse annuelle avait été de 2,9% au premier trimestre. Au deuxième trimestre 2023, le nombre de salariés frontaliers a de nouveau augmenté plus rapidement que celui des salariés résidents: +0,6% contre +0,4% en variation trimestrielle et +2,9% contre 2,1% en variation annuelle.

227 842 travailleurs frontaliers

Au deuxième trimestre, c'est le nombre de frontaliers français qui augmente le plus (+0,8%) contre +0,5% pour les frontaliers allemands et +0,1% pour les frontaliers belges. Sur un an, le nombre de travailleurs venus de France a crû de 4% (+1,6% pour ceux venant d'Allemagne et de Belgique). Fin juin, le Luxembourg comptait ainsi 227 842 travailleurs frontaliers (soit 47% du nombre total de salariés) dont 123 636 Français, 52 555 Allemands et 51 650 Belges.

Au deuxième trimestre, les secteurs ont tous gagné des salariés, sauf celui de l'industrie (-0,3%) et de la construction (-0,5%). Ce dernier est le seul à avoir perdu des salariés par rapport au deuxième trimestre 2022 (-0,1%). Le secteur comptait 51 394 salariés fin juin 2023 contre 51 466 fin juin 2022 (-72 salariés). Les branches les plus dynamiques sont les activités financières et d’assurance (+3,8% sur un an), ainsi que l’administration et les autres services publics (+3,7% sur un an).