Emploi: Le temps de travail a (légèrement) augmenté au Luxembourg

LUXEMBOURG - La semaine de travail était plus longue en 2022 qu'en 2008 au Luxembourg, selon Eurostat.

Un travailleur à temps plein travaillait en moyenne 40,9 heures en 2022 au Luxembourg. Pexels

En 2022, dans l'UE, chaque actif travaillait en moyenne 37,5 heures par semaine: c'est en Grèce que la semaine de travail était la plus longue avec 41 heures contre 33,2 heures aux Pays-Bas. Au Luxembourg, il fallait compter en moyenne 38,1 heures de travail, c'est plus que nos voisins (37,4 heures en France, 36,9 heures en Belgique et 35,3 heures en Allemagne).

Avec des différences selon le sexe: les hommes travaillaient 40,5 heures contre 35,3 heures pour les femmes. Un fossé qui s'explique notamment par la part plus importante du temps partiel chez la gent féminine. Si on regarde uniquement les travailleurs à temps plein, l'écart se resserre: 41,5 heures pour les hommes et 39,9 heures pour les femmes.

Alors que dans la plupart des pays européens le temps de travail a baissé, il a augmenté au Grand-Duché. Pour ceux qui travaillent à plein temps, il est passé de 40 heures en 2008 à 40,9 heures en 2022. Les plus jeunes (15-34 ans) travaillant un peu moins (40,6 heures) que les aînés (41 heures pour les 35-49 ans et 41,1 heures pour les 55-64 ans). Et pour les travailleurs à temps partiel, la semaine est passée de 22,2 heures en 2008 à 24,4 heures en 2022.

