Rolls-Royce va supprimer jusqu'à 2 500 emplois dans le monde

«Nous bâtissons un Rolls-Royce prêt pour l'avenir. Cela veut dire une organisation plus allégée et efficace», a commenté le directeur général Tufan Erginbilgic dans le communiqué. La restructuration dévoilée mardi prévoit de réunir les fonctions d'ingénierie, technologie et sûreté «dans une seule équipe».