Foot au Luxembourg: Employé à l'hôpital le matin, joueur européen le soir

Jeudi soir, lorsqu'il entrera sur la pelouse du stade municipal de Differdange pour affronter l'Olimpija Ljubljana (19h30), au match retour du 1er tour de qualifications de la Ligue Europa Conférence, Bertino Cabral aura déjà mouillé le maillot. Agent d'entretien à l'hôpital intercommunal de Steinfort, l'attaquant de 30 ans débute tous les matins sa journée à 6h et n'a pas bousculé son emploi du temps après le bon nul (1-1) obtenu en terres slovènes, la semaine passée.

«Oui c'est un peu fatigant. Je n'ai pas de jours de repos fixes, je travaille environ un dimanche par mois», souligne le buteur, qui termine parfois sa journée à 14h30 avant d'être titulaire en BGL Ligue, une heure et demie plus tard. À Differdange, depuis l'année dernière, après être passé par Hamm Benfica ou Dudelange, le Portugais, arrivé au Luxembourg en 2013, s'est imposé la saison passée comme une des plus fines gâchettes du championnat, en compilant 21 buts en 28 matches.