Employer un assistant parental: ce qu'il faut savoir

Dorénavant, des règles précises régissent l'emploi des assistants parentaux. L'essentiel s'est entretenu avec l'initiatrice de la réforme, Sylvie Andrich-Duval.

Le ministère de la Famille va s'assurer chez chaque AP des conditions de salubrité, de sécurité et de taille du logement. L'AP devra obtenir un certificat d'honorabilité, prouver qu'il a une formation dans le domaine de la santé ou garde des enfants depuis au moins trois ans. Il s'engage à ne pas garder plus de cinq enfants autres que les siens et devra suivre 20 heures par an de formation. S'il travaille irrégulièrement, il risque jusqu'à 10 000 euros.