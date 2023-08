Voici les chiffres-clés du secteur bancaire au Luxembourg

La place financière luxembourgeoise compte 120 banques. Editpress/Fabrizio Pizzolante

Les effectifs des banques du Grand-Duché ont encore progressé, au deuxième trimestre 2023, selon les données fournies mercredi par la Banque centrale de Luxembourg. Ainsi, au 30 juin, les banques installées dans le pays employaient 26 389 personnes, 178 de plus qu'à la fin du premier trimestre 2023 et 296 de plus qu'il y a un an.

Sur la durée, les effectifs des banques dans le pays sont plutôt stables, avec un total tournant autour des 25 000 ou 26 000 employés depuis une quinzaine d'années, après un pic à plus de 27 000 en 2008. La répartition hommes-femmes est aussi très stable, avec un peu plus de 14 000 hommes et un peu moins de 12 000 femmes.

15 banques chinoises

La BCL comptabilise 120 établissements bancaires au total sur le territoire national, fin juillet, autant qu'en janvier, mais une douzaine de moins qu'à l'été 2019, avant le Covid. Les chiffres envoyés par la BCL courent sur les vingt dernières années. Le record sur la période date de février 2003, quand la place financière luxembourgeoise était forte de 177 banques.

Les établissements encore présents sont de 24 nationalités différentes, l'Allemagne arrivant en tête, avec 23 banques. La Chine est deuxième, avec quinze établissements, devant la France, douze, et la Suisse, onze. Le Luxembourg est cinquième, avec dix banques grand-ducales au pays, devant le Japon (6) et un peloton à quatre banques venues d'Irlande, d'Italie, des États-Unis et d'Espagne. À noter que la BCL relève aussi la présence de deux banques russes au Luxembourg.

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.