Sarah Aoutar : «Mon employeur au Luxembourg m'encourage dans l'aventure Miss France»

LUXEMBOURG – Sarah Aoutar, 25 ans, élue Miss Lorraine et en lice pour devenir Miss France, est l'invitée de la «Story», toute la semaine, sur L'essentiel Radio.

Participer à la prochaine élection de Miss France est une sacrée bouffée d'oxygène pour Sarah Aoutar, loin de son quotidien dans le secteur des fonds d'investissement au Luxembourg. «C'est un job sérieux», confie la Thionvilloise de 25 ans, «chargée de réglementation. Je veille à ce que les lois soient bien appliquées dans l'entité dans laquelle je suis». Chanceuse, Sarah dit avoir le plein soutien de son employeur au Grand-Duché: «Il m'encourage et me motive dans l'aventure Miss France», alors même qu'elle est évidemment devenue chronophage pour la frontalière.

Et le soutien dépasse évidemment le Grand-Duché. Les amis, la famille, entre la France et le Maroc sont derrière elle, «je suis entourée de bonnes ondes». «Loyale, fidèle et respectueuse», Sarah Aoutar ne manquera pas de renvoyer tout cet amour si le concours en décembre prochain lui sourit.