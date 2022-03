Application Facebook : Emportez vos contacts Facebook dans votre sac

TripAdvisor a lancé, lundi, une nouvelle fonction qui permet d’accéder aux conseils de vos amis via le site de voyage communautaire.

«Nous avons révolutionné la préparation du voyage avec la création du site il y a dix ans, aujourd’hui, nous franchissons une étape supplémentaire», a déclaré Steve Kaufer, fondateur et PDG de TripAdvisor, plus grand site communautaire de voyage et filiale de l’agence de voyages en ligne Expedia.

Le site rassemble en tout 34 millions de visiteurs mensuels dans le monde, 15 millions de membres inscrits et plus de 35 millions de critiques et d’opinions d’internautes.

En revanche, TripAdvisor n’entend pas aller sur Twitter, plus connecté, selon lui, sur «l’information en temps réel».