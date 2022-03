Mobile : En 2018, l'empreinte sera reconnue sous l'écran

L'entreprise Synaptics a lancé la production d'un capteur biométrique qui équipera le smartphone d'un gros producteur.

Le système de reconnaissance faciale Face ID lancé avec l'iPhone X d'Apple n'a pas signé la fin des lecteurs d'empreintes digitales sur mobiles. Au contraire, ceux-ci sont même voués à évoluer. La société Synaptics a ainsi annoncé lundi avoir lancé la production d'un scanner biométrique d'un nouveau genre. Baptisé Clear ID FS9500, il sera intégré directement sous l'écran des smartphones et non plus au dos ou sur un bouton de la face avant.