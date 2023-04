Tendance mariage: En 2023, la mariée portera… des lunettes de soleil

Je suis et reste célibataire.

«Les lunettes de soleil sont toujours plus tendance»

D’après Google, il semblerait que les lunettes de soleil sont en train de devenir l’accessoire incontournable des mariées. En effet, les requêtes faites sur le moteur de recherche en lien avec les lunettes de soleil pour mariage ont augmenté de 300% par rapport à l’année dernière. «Les lunettes de soleil pour mariées sont toujours plus tendance», comme le confirme Marina Tränkel, European Marketing Manager du collectif de boutiques de robes de mariée True Society.

Les futures mariées sont nombreuses à utiliser cet accessoire pour souligner leur trait de caractère et apporter la touche finale à leur tenue. Les lunettes de soleil se doivent d’être aussi uniques que la robe de mariée pour le grand jour. Et il en existe pour tous les styles, «que ce soit dans l’esprit cool, chic, provocateur ou coquet».

L’experte en mode nuptiale voit le plus souvent cet accessoire dans les mariages de style boho: «les lunettes de soleil complètent les robes légères et fluides des mariées boho, symbolisent leur personnalité et apportent un côté cool».