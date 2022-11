Transport : En 2024, des taxis devraient survoler Paris

C’est dans ces installations, à 35 km de la capitale française, que le gestionnaire d’aéroports Groupe ADP, la RATP, la Région Île-de-France et le constructeur aéronautique allemand Volocopter mènent, depuis un an, des essais d’engins à décollage et atterrissage vertical (VTOL de son acronyme en anglais) en conditions réelles. «Notre objectif est très clair, c’est qu’en 2024, Notre-Dame rouvre, que la France brille aux JO et que dans le ciel francilien, on puisse voir voler les premiers VTOL en Europe», a déclaré, jeudi, le directeur général de l’Aviation civile, Damien Cazé.