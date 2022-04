Au Luxembourg: En 2050, une personne sur deux devrait être allergique

Avec le coup de froid de début avril, les allergiques ont eu un peu de répit, mais «avec le soleil, si les bourgeons n’ont pas gelé, cela reprend, insiste le Dr Farah Hannachi, chef de service immuno-allergologie au CHL. La saison est loin d’être finie!» Elle débute en janvier avec les pollens de noisetiers et d'aulne, puis vient la saison des bouleaux. «qui a un fort impact au Luxembourg» qui a démarré il y a un mois. Suivra celle du rhume des foins liée aux graminées en mai-juin. Faute de données nationales, on estime à 15% la part d’Européens touchés par des allergies respiratoires (pollens, acariens, animaux). Toutes allergies confondues (alimentaires aussi) le chiffre atteint 25 à 30% et selon les prévisions 50% de la population européenne aura d’ici 2050 au moins une allergie.

Deuxième option : les traitements qui calment les symptômes et enfin la désensibilisation. Avant et pendant la saison. L’idée, à partir de quatre mois avant la saison, est de rééduquer le système immunitaire pour l’aider à tolérer les pollens. On débutera en novembre pour les bouleaux, début janvier pour les graminées. Puis cela se poursuit toute la saison. Pendant trois à cinq ans d’affilée. «Certains médicaments désormais en comprimés orodispersibles sont pris en charge par la Caisse nationale de Santé», indique le docteur Hannachi. Mais il n’y a pas de traitement miracle.

«Beaucoup deviennent allergiques à l’âge adulte et n’avaient rien avant»

«L’allergie est une maladie du système immunitaire et impose de prendre soin de soi. L'important est de bien diagnostiquer pour connaitre ses allergies et les prendre en considération avec le mode de vie adéquat», souligne le Dr Hannachi. Pourquoi les allergies progressent-elles? «En général, il y a deux facteurs, l’environnement et le mode de vie ainsi que le côté génétique. Par le passé, souvent les patients avaient des parents allergiques et le devenaient. Désormais beaucoup deviennent allergiques à l’âge adulte et n’avaient rien avant», souligne le médecin. Ce qui rend la saison difficile à gérer pour les spécialistes véritablement assaillis de demandes et qui recommandent aux patients quand ils le peuvent d’anticiper.

Les cas sont-ils plus graves qu’avant ?« Cela dépend du stade du diagnostic», note le Dr Hannachi. Beaucoup sous-estiment les allergies. Il est prouvé qu’entre le nez qui coule les yeux qui grattent cela prend en moyenne huit ans pour être diagnostiqué. La première année, on pense que c’est un rhume. La suivante on se dit que c’est pas grave, la troisième on consulte son généraliste. Cela évolue et peut conduire à de l’asthme. La période des allergies génère une perte de productivité, un manque de concentration, les voies respiratoires sont pleines. Le Covid a aussi pu créer une certaine confusion en termes de symptômes.