Guy Feyder : «En 25 ans, le pays a perdu la moitié de ses exploitations»

LUXEMBOURG – Président de la chambre d'Agriculture, Guy Feyder est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio tout au long de la semaine.

« On a perdu la moitié des exploitations au cours des 25 dernières années», explique-t-il. Ce dernier distingue les exploitations «à titre principal» et les exploitations « à titre accessoire». En tout, il y a aujourd'hui plus de 1500 exploitations au Luxembourg, dont un millier représentent une activité principale.