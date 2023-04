Espèce rare: En Albanie, à la recherche du phoque disparu

Autrefois abondants, ces phoques moines ne sont plus que quelques centaines, soit l'une des espèces de mammifères marins les plus menacées du monde, victimes de l'utilisation massive de leur habitat par l'homme ou de l'épuisement des stocks de poisson. Ils sont présents essentiellement en Grèce et en Turquie ainsi que sur les côtes de Cap Blanc, en Mauritanie. Et grâce aux efforts déployés ces dernières années pour créer des aires maritimes protégées, les effectifs remontent lentement.