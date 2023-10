Condamné plus de 30 ans après avoir incendié un foyer de réfugiés

Un sympathisant allemand d’extrême droite a été condamné lundi, plus de trente ans après les faits, à 6 ans et 10 mois de prison pour l’incendie d’un foyer de réfugiés ayant entraîné la mort d’un requérant d’asile ghanéen. Dans ses réquisitions, le parquet avait réclamé 9 ans et demi de prison. La défense avait plaidé pour 4 ans et demi.