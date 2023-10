«C’est là que je serai enterré», Ed Sheeran a déjà sa tombe

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Ed Sheeran pense déjà à… sa mort. Et on peut dire que le chanteur est assez prévoyant. L'Anglais a construit une chapelle privée avec sa propre chambre funéraire, dans sa propriété de Suffolk, en Angleterre. «C’est là que je serai enterré», a expliqué le chanteur au magazine GQ. «Les gens pensent que c’est très bizarre et très morbide, mais j’ai eu des amis qui sont morts sans testament et dont personne ne savait quoi faire. Je ne veux pas de ça».