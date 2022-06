Spectacle à Belval: En apesanteur dans un décor d'acier

La petite troupe composée d’amateurs et de pros s’est entraînée à la danse verticale.

«Je suis danseuse terrienne. S’élever à plusieurs mètres de hauteur procure une sensation étrange. Au début, on angoisse un peu puis, une fois qu’on s’habitue, c’est incroyable», sourit Océane Presutti, 23 ans, professeur de danse chez Chor’A Corps, à Audun-le-Tiche.

«Il a fallu combattre la peur du vide»

«Quand Aurélie (NDLR: Gelmi, porteuse du projet) m’a parlé des hauts-fourneaux, on a tout de suite pensé à la danse verticale pour investir ce volume énorme, relate le chorégraphe et directeur artistique, Carl Portal. On a eu la chance de s’entraîner à la Rockhal pour appréhender le matériel, savoir comment s’accrocher».