Meurtres de la Saint Sylvestre : En appel, l'accusé clame encore son innocence

LUXEMBOURG - Mercredi, lors du procès en appel du double meurtre commis il y a cinq ans le soir de la Saint Sylvestre à Luxembourg, René D. a encore réfuté les accusations.

Tout semble laisser penser que l'homme de 35 ans sera jugé coupable et écopera d'une lourde peine.

Condamné à la perpétuité lors d'un premier procès, René D. a comparu en appel mercredi. Il a insisté sur son innocence concernant les deux meurtres pour lesquels il est accusé. Son avocat a, lui, demandé l'acquittement en raison de preuves insuffisantes et de vices de procédures. Lors de la nuit de la Saint Sylvestre 2009/2010, l'homme aujourd'hui âgé de 35 ans, avait tué par balle deux sans-papiers de 22 et 27 ans à la gare de Luxembourg. Les corps de deux victimes avaient été découverts dans une cour de la rue d'Hollerich et dans la rue Joseph Junck.