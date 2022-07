Islam : En Arabie saoudite, le plus important pèlerinage depuis la pandémie

Le plus grand pèlerinage du hajj depuis la pandémie de Covid-19 débute mercredi, avec des centaines de milliers de fidèles, souvent sans masque, autour du site le plus sacré de l’islam, à La Mecque.

Beaucoup ont choisi d’accomplir le premier rituel avant la date officielle, certains brandissant le nom et le drapeau de leur pays, à l’instar d’un groupe de pèlerins arborant «Hajj 2020 – Tchad» au dos de leurs robes blanches.

Mardi après-midi, des hommes drapés de blanc et des femmes en robe de toutes les couleurs ont défilé aux alentours de la Kaaba, la majorité sans masque, pourtant obligatoire à la Grande Mosquée. «Je viens de prier pour toi», s’exclame en arabe une pèlerine en robe verte, en partageant son rituel du «tawaf» avec les membres de sa famille via un appel vidéo sur son téléphone portable.

Vaccin et PCR

Le hajj, dont les participants sont choisis par tirage au sort parmi des millions de candidats, accueille un nombre plus important de pèlerins qu’en 2020 et en 2021, mais toujours très en dessous par rapport à avant la pandémie.

Seuls 60’000 citoyens et résidents vaccinés du royaume avaient été autorisés en 2021, un peu plus que la dizaine de milliers de participants de 2020, au plus fort de la crise sanitaire.