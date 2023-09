La Corée du Sud organise son premier défilé militaire en dix ans

Quelque 6700 soldats et des centaines de blindés et d’avions, y compris des chasseurs furtifs dernier cri F-35A, doivent participer à cette parade, selon le ministère de la Défense. La pluie qui tombait mardi matin sur Séoul menaçait cependant de gâcher la fête.

300 soldats américains

Fait sans précédent: environ 300 soldats d’une unité de combat américaine doivent défiler dans le centre de la capitale avec leurs camarades sud-coréens, illustrant la consolidation de l’alliance militaire entre Séoul et Washington face à la menace nucléaire nord-coréenne.

Traditionnellement, un défilé militaire avait lieu à Séoul tous les cinq ans pour le Jour des forces armées. Le dernier s’était tenu en 2013, mais l’édition 2018 avait été remplacée par une cérémonie plus sobre par le président de gauche de l’époque, Moon Jae-in, qui tentait une politique de rapprochement avec Pyongyang.

Coopération militaire intensifiée

La Corée du Sud est maintenant dirigée par Yoon Suk Yeol, un conservateur prônant la fermeté à l’égard de la Corée du Nord. Depuis son arrivée à la présidence en mai 2022, la Corée du Sud a intensifié sa coopération militaire avec les États-Unis et le Japon, organisant des manœuvres conjointes d’une ampleur inédite.

Mardi, l’armée de l’air sud-coréenne doit également faire voler dans le ciel de Séoul le KF-21, le premier avion de combat produit par le pays, ainsi que des hélicoptères légers et des drones de dernière génération, selon le ministère.

Avec ce défilé, Yoon Suk Yeol entend «renforcer le sentiment de sécurité des Sud-Coréens, tout en adressant un ferme avertissement au régime nord-coréen», estime Ahn Chan-il, un transfuge qui dirige l’Institut mondial d’études sur la Corée du Nord. Le message de Yoon Suk Yeol est «qu’on ne transige pas avec la sécurité du Sud», explique Ahn Chan-il. Autre message sans équivoque adressé au Nord, le défilé doit mettre spécialement l’accent sur les capacités aériennes et d’infiltration.

Vitrine commerciale

Ainsi, au cours de l’événement, «plus de 200 des meilleurs soldats de Corée du Sud et des États-Unis» doivent effectuer des «largages tactiques de la même manière qu’une véritable infiltration aérienne», et «des démonstrations de plusieurs techniques de pénétration», a annoncé le ministère de la Défense. Selon les experts, l’armée de l’air est le maillon faible des forces nord-coréennes. Pyongyang réagit d’ailleurs avec une virulence particulière quand Séoul et Washington réalisent des exercices aériens conjoints.