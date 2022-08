Au Luxembourg : En avant les histoires avec Gérard, dingue de Playmobil

HERSERANGE – À 63 ans, Gérard Venner joue tous les jours avec ses Playmobil. Et pourtant, le retraité a découvert ce loisir sur le tard.

Gérard Venner a composé trois dioramas.

Il n'y a pas d'âge pour jouer aux Playmobil. Gérard Venner, de Herserange, est tombé dedans passée la cinquantaine. «Je n'avais pas d'attirance comme gamin, je préférais les Lego. Et j'ai fait des Playmobil un défouloir une fois que je me suis retrouvé à la retraite. Or, quand je me lance dans quelque chose, je ne fais pas les choses à moitié», explique celui qui est aujourd'hui âgé de 63 ans.

S'il est parfois rejoint par sa petite-fille âgée de 6 ans, le sexagénaire, avoue «jouer tous les jours aux Playmobil. Je me lève tôt et je me couche tard, j'en profite à fond».

En tout, l'ancien transporteur routier possède près de 200 camions miniatures. Il a composé trois dioramas: «Le Royal Circus, une écurie de course Porsche et la fête foraine, de 18 m2, qui sera exposée ce week-end à l'occasion des LuxPlaymoDays, au centre Op Acker, à Käerjeng».

«J'aime partager ma passion»

Une exposition dédiée qui fête cette année sa 15e édition, et que Gérard Venner, habitué de l'événement, considère comme «la plus belle d'Europe, car tout ce qui y est présenté est fort». Excité à l'idée de côtoyer d'autres fans de Playmobil, le Lorrain sait qu'il «sera aphone après le week-end. Car j'aime partager ma passion, entrer en contact avec les gens et je ne vais pas cesser de parler».

Et il y aura de quoi échanger autour des Playmobil ces samedi et dimanche, puisqu'à côté de la vingtaine de stands dédiés (boîtes neuves ou collectors, sets complets ou pièces en vrac...), 19 maquettes - dont celle de Gérard Venner - de 4 à 18 m2 seront présentées, sur des thèmes aussi variés que «Star Wars», «Harry Potter», un monastère allemand, un magasin de meubles ou encore le circuit de Francorchamps en 1964.