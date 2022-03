En avril, vous vous êtes découverts d’un fil

LUXEMBOURG - Le premier mois du printemps a été plus chaud que les précédents et le soleil a été davantage au rendez-vous… Vous ne nous croyez pas?

La température moyenne du mois a été de 12,4°C soit plus de 4,7°C de plus que la moyenne de ces trente dernières années qui tourne autour de 7,7°C. La maximale a été enregistrée le 15 avec 23°C (loin des 27°C des 17 et 18 avril 1949) tandis que la plus basse a été de 1,4°C le 23 avril dernier (le record est de -6,9°C le 12 avril 1986).