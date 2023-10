Nord de la France: Après une évasion rocambolesque, deux détenus arrêtés en Belgique

150 000 euros d'amende

Une enquête avait été ouverte plus tôt dans la journée du chef «d'évasion en bande organisée» avait indiqué le parquet, précisant qu'ils encouraient «10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende». Selon la source proche du dossier, ils se sont servis de lames de scies pour limer les barreaux de leurs cellules dans l'établissement situé à la frontière franco-belge.

Les deux jeunes hommes auraient ensuite utilisé «des morceaux de drap arrachés» et «ficelés pour descendre» de l'autre côté de la prison, a poursuivi une seconde source proche du dossier, précisant que l'un est Algérien et l'autre Palestinien. Ce récit rejoint celui d'une source syndicale de l'Ufap, selon laquelle les détenus, deux mineurs non-accompagnés, auraient, après avoir scié leurs barreaux, «tressé leurs draps pour escalader la toiture et descendre de l’autre côté» alors «qu'un véhicule les attendait à l'extérieur».

Plaque d'immatriculation relevée

«Surmenage des agents»

«On a fait constater il y a plus d'un an que les jeunes pouvaient essayer de couper les barreaux avec les fourchettes et les couteaux avec lesquels ils mangeaient», a affirmé à l'AFP Guy Ryckewaert, 1er surveillant à Quiévrechain et délégué syndical Ufap-Unsa.