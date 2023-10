En Belgique: Ils tentent un braquage pour récupérer 10 tonnes de cocaïne

C’est là qu’un peu plus tard dans la journée un homme a été menacé par plusieurs suspects armés. Ceux-ci ont finalement pris la fuite à bord d’une camionnette immatriculée aux Pays-Bas. Grâce aux indications du témoin, la camionnette a été interceptée par la police mardi soir sur une grande artère d’Anvers, et les sept occupants arrêtés.

Plus de 100 tonnes saisies en 2022

Trois armes de poing ont aussi été retrouvées dans le véhicule, a-t-on précisé de même source. Les suspects, tous néerlandais, des hommes de 22 à 35 ans, sont soupçonnés de tentative de vol à main armée, appartenance à une organisation criminelle, et violation de la législation sur les armes.

Une des explications au phénomène est que la superficie de ce port le rend plus difficile à sécuriser que celui, moins vaste, de Rotterdam (Pays-Bas), et que les réseaux criminels établis dans ce pays voisin l’utilisent d’autant plus comme lieu de transit. La cocaïne saisie mardi était dissimulée dans une cargaison de farine de soja. Le pays expéditeur n’a pas été précisé.