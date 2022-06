Ex-princesse de Luxembourg : En bikini, Tessy s'engage contre la honte du corps

Vêtue d'un bikini rose fluo, l'ex-femme du prince Louis de Luxembourg envoie un message contre la honte du corps («bodyshaming» en anglais) et plaide pour une plus grande acceptation - non seulement de la part des hommes, mais aussi des femmes. Elle-même a subi quelques modifications corporelles au cours des douze derniers mois. Elle a donc lu de nombreux commentaires négatifs sur son apparence et cite quelques exemples : «Elle est si grosse, elle est si mince, elle est si vieille, elle a l'air fatiguée, elle a l'air triste, elle a l'air vulgaire, on dirait une grand-mère, regardez ses dents, qu'est-ce qui ne va pas avec ses seins, je déteste ses cheveux, elle a un sourire horrible».