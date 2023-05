En ce mois de mai, comment travailler… le moins possible?

Après le mois de mai, il faudra attendre le vendredi 23 juin et la fête nationale pour retrouver un week-end prolongé.

C’est le mois qui peut faire souffler un petit vent de panique parmi les responsables de plannings des entreprises. Celui où tout le monde veut profiter des jours fériés pour souffler un peu et faire le pont au maximum.

Les ponts s’enchaînent en effet grâce à un tunnel de jours fériés qui jalonnent ce joli mois de mai. Et en jouant le coup finement, on peut travailler un minimum en dépensant le moins de jours de congé possible d’ici au 31 mai.