Mondial 2022: «En centre-ville, on ne voyait pas qu'il y avait un Mondial»

Comme tous les quatre ans, en amont du Mondial, le Luxembourg était représenté au congrès de la FIFA. Le président de la Fédération luxembourgeoise de football (FLF), Paul Philipp, un de ses vice-présidents, Charles Schaack, et le secrétaire général, Joël Wolff, sont restés de vendredi à mardi à Doha, où ils logeaient dans un hôtel réservé pour les délégations européennes et africaines.

«En centre-ville, on ne voyait pas trop qu'il y avait un Mondial. Les rues sont décorées, mais il y a peu de touristes et les fan zones sont désertes. Ça nous a frappés, d'habitude c'est plus festif», note Joël Wolff, qui a assisté à toutes les Coupes du monde depuis 1990. Les trois Luxembourgeois étaient au match d'ouverture et ont assisté à la défaite du pays hôte face à l'Équateur (2-0). «On voit bien que le Qatar n'est pas habitué aux foules, souligne le secrétaire général de la FLF. Les supporters ne soutenaient pas leur équipe, c'était bizarre à voir».