En Chine: Un Américain arrêté pour espionnage recourait au chantage sexuel

Selon le ministère, les services secrets américains le faisaient passer comme un philanthrope, tout en lui demandant d'espionner la diaspora chinoise et de piéger les fonctionnaires chinois se rendant aux États-Unis. «Leung a mené des activités d'espionnage contre notre pays à une grande échelle», a affirmé le ministère, dans un communiqué. «Quand il apprenait que des fonctionnaires chinois comptaient se rendre aux États-Unis pour un voyage officiel, il le signalait aux agences de renseignement américaines».

De la prison à vie jusqu'à l'exécution

«Suivant les ordres des Américains, il les emmenait alors dans des restaurants ou des hôtels où les agences de renseignement américaines avaient installé préalablement du matériel de surveillance», a ajouté le ministère. Ensuite, il cherchait à «obtenir de l'information et même piéger (NDLR: via du chantage sexuel) notre personnel pour essayer de le soumettre et de le recruter», selon la même source.