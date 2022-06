Emploi au Luxembourg: En chômage partiel, les résidents en ont profité pour se former

La majorité des participants étaient des femmes (53 %) et avaient entre 20 et 39 ans. Les salariés de nationalités française, belge et allemande ont les taux de participation les plus élevés. «Cela souligne le caractère international et multiculturel du marché du travail luxembourgeois», ajoute le ministre du Travail. 39,2 % des participants étaient des salariés hautement qualifiés (doctorat, master ou licence) suivis par la catégorie des peu qualifiés. Avec près de 25 %, le secteur de l'horeca est celui qui a tiré le meilleur parti du dispositif Digital Skills.