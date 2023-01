Au Luxembourg : En cinq ans, près de 850 infractions dans les structures d'accueil

LUXEMBOURG – La moitié de ces infractions (427) ont été détectées dans les crèches privées, note Claude Meisch, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.

Près de 850 infractions ont été enregistrées dans les structures d'accueil (crèches, maisons relais, foyer de jour) pour les 0 à 12 ans, sur les cinq dernières années. C'est ce qu'indique Claude Meisch, le ministre DP de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, dans une réponse parlementaire. La moitié de ces infractions (427) ont été détectées dans les crèches privées (structures d'éducation et d'accueil à vocation marchande)

Lors des contrôles, les infractions les plus souvent détectées sont le non-respect des termes de l'accord*, des contrats non-conformes aux dispositions légales, des problèmes au niveau de la facturation (exemple: facturation d'un nombre d'heures supérieur à celui stipulé dans le contrat), des conditions du programme de multilinguisme ne sont pas remplies, et des instruments de qualité (journal de bord, formation continue, etc.) qui ne sont pas respectés, détaille Claude Meisch.