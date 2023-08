60 000 invités pour l'incroyable «mariage du siècle»

Vous allez bientôt vous marier et vous hésitez encore sur les faire-part? Pire, le plan de table est un casse-tête pour placer votre centaine d'invités? Alors imaginez la noce qui a eu lieu, il y a quelques jours, au nord de Jérusalem, avec… 60 000 convives! Le fils d'un riche homme d'affaires palestinien, PDG du groupe Al-Huda Petroleum, n'a pas fait les choses à moitié pour son mariage près de Ramallah: un terrain de 4 hectares, 450 moutons abattus, six tonnes de fruits, une tonne de friandises, une coiffe en or pour la maman du marié et le chanteur jordanien Omar Al-Abdallat en guest…