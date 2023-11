En Cisjordanie occupée: Arrestation de la jeune icône palestinienne Ahed Tamimi

Ahed Tamimi était devenue célèbre à 14 ans, filmée en train de mordre un soldat israélien pour l'empêcher d'arrêter son petit frère, plaqué au sol et qui avait le bras dans le plâtre.

«Ahed Tamimi soupçonnée d'incitation à la violence et à des activités terroristes a été appréhendée dans la ville de Nabi Saleh. Tamimi a été transférée aux forces de sécurité israéliennes pour un interrogatoire plus approfondi», a indiqué un porte-parole de l'armée à l'AFP.

La militante a été arrêtée lors d'un raid de l'armée israélienne "visant à appréhender des individus soupçonnés d'être impliqués dans des activités terroristes et d'incitation à la haine" dans le nord de la Cisjordanie occupée, a ajouté la même source.

Ahed Tamimi était devenue célèbre à 14 ans, filmée en train de mordre un soldat israélien pour l'empêcher d'arrêter son petit frère, plaqué au sol et qui avait le bras dans le plâtre. Elle est depuis devenue une icône mondiale de la cause palestinienne et est considérée par les Palestiniens comme un exemple de courage face à la répression israélienne dans les Territoires palestiniens occupés.