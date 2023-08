Deux civils israéliens tués dans une fusillade

Deux civils israéliens ont été tués, samedi, lors d'attaque dans un village palestinien en Cisjordanie occupée, sur fond d'une flambée de violences entre Palestiniens et Israéliens depuis le début de l'année, a indiqué l'armée israélienne. L'attaque «a été perpétrée contre un certain nombre de civils israéliens dans le secteur du village de Huwara», a déclaré l'armée dans un communiqué, ajoutant que deux civils ont été tués dans la fusillade.

Des mineurs

Au moins 218 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année dans les violences liées au conflit israélo-palestinien, ainsi que 30 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.