«On n'est pas couché» : En colère, Laurent Ruquier s'en prend à un invité

L'animateur d'«On n'est pas couché», énervé par les propos de Nicolas Dupont-Aignan, président d'un parti politique souverainiste en France, l'a sévèrement recadré.

Laurent Ruquier a alors demandé à l'homme politique en haussant le ton: «Vous vivez dans un quartier difficile vous? Ah tiens, vous non plus, alors taisez-vous, vous aussi! Vous croyez que je suis né où? Vous croyez que je viens d'où? Dans des HLM, monsieur. J'ai pas toujours gagné la vie que je gagne, alors arrêtez d'avoir des préjugés! Vous n'habitiez sûrement pas en HLM quand vous étiez enfant». L'animateur né au Havre a ajouté: «Il n'empêche qu'on y retourne, et on sait d'où on vient, on n'oublie pas».