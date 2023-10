En concert à la Rockhal: Aime Simone, la révélation musicale de l'année

Concert

Aime Simone, auteur-compositeur-interprète et producteur de talent te fera découvrir son univers Post Pop lumineux à travers son nouvel album «Oh Glory», après avoir conquis la scène internationale avec son premier opus «Say Yes, Say No».

Aime Simone, d’origine norvégienne et né à Paris, a vécu dans plusieurs villes comme Berlin, Los Angeles et Vienne, où il a développé un style musical unique. Sa voix légèrement éraillée combine parfaitement l’ombre et la lumière, tandis que ses compositions audacieuses mêlent rythmes urbains, mélodies crépusculaires et songwriting pop. Ses influences sont variées : trap, techno, reggaeton, soul, et bien d’autres.