Elle adopte une amie pour avoir une famille

L'adoption en adultes

Elles pensaient n’avoir aucun moyen d’officialiser cet arrangement dans la Corée du Sud conservatrice, où le mariage entre personnes de même sexe et l’union libre ne sont pas reconnus et où la famille traditionnelle reste la norme.

Quand elle a été hospitalisée, Eun Seo-ran s’est rendu compte qu’elle avait besoin de quelqu’un à ses côtés, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi juridique. Que cette personne puisse lui rendre visite à l’hôpital en tant que membre de la famille et, le cas échéant, d’organiser ses funérailles. Elle a alors trouvé une combine légale: l’adoption entre adultes.

«Les liens affectifs sont les plus importants»

«La famille définie par la loi actuelle est basée sur l’union sexuelle» et les enfants qui en découlent, explique Mme Eun à l’AFP. Mais «je pense que les liens affectifs sont les plus importants».

«Quand je suis avec une personne et que je ressens une stabilité émotionnelle et une paix absolues en pensant à elle, je crois que cette personne pourrait être ma famille», ajoute-t-elle.

41% de ménages unipersonnels

En Corée du Sud, où le taux de natalité est le plus bas du monde et où le nombre de mariages est en chute libre, de plus en plus de personnes vivent – et mourront – seules. Les ménages unipersonnels représentent aujourd’hui 41% du total, et la proportion devrait encore augmenter.