Aux Etats-Unis: En couple avec Johnny Depp? Son avocate s'explique

Aux États-Unis : En couple avec Johnny Depp? Son avocate s'explique

Camille Vasquez répond à la rumeur insistante qui la dit en couple avec l'acteur américain.

Camille Vasquez et Johnny Depp. AFP

Le procès a duré six semaines. Six semaines où le moindre fait et geste des protagonistes a été passé au crible. Y compris ceux de Camille Vasquez, avocate de Johnny Depp. Certains l'ont trouvée très tacile avec son client et en ont immédiatement déduit qu'il se passait quelque chose d'extra professionnel entre eux. Le verdict est tombé il y a quelques jours, largement en faveur de l'acteur américain, la jeune femme peut désormais sortir de sa réserve et a tenu à mettre les points sur les i.

«C'est un peu décevant qu'on ait dit que mes interactions avec Johnny - qui est un ami, que je connais et que je défends depuis quatre ans et demi - étaient inappropriés et non professionnels», a-t-elle confié au magazine People. «Nous sommes évidemment très proches (...) et je suis cubaine et colombienne, je suis tactile, je serre tout le monde dans mes bras, je n'ai pas honte de ça».

AFP

L'avocate est passionnée: «Mon travail est mon amour et quand j'aime, j'aime vraiment». Et de justifier ses gestes: «Cet homme se battait pour sa vie et cela m'a brisé le cœur de le voir jour après jour s'asseoir là et écouter toutes ces allégations horribles portées contre lui, alors si je pouvais lui donner un peu de réconfort, je le faisais bien sûr, que ce soit en lui tenant la main ou en lui faisant savoir que nous étions là pour lui et que nous nous battions pour lui».

De plus, petit détail - et pas des moindres - Camille Vasquez a confié avoir un amoureux et être «très heureuse dans sa relation», tout en soulignant «qu'il est contraire à l'éthique de sortir avec les clients». Elle dénonce une forme d'attaque «sexiste» contre «une femme qui fait juste son travail».

Élevée au rang de star sur TikTok par certains fans de Johnny Depp, elle s'en amuse: «C'est drôle mais aussi surréaliste». Mais «dans la mesure où ça peut inspirer les jeunes femmes à rester à l'école, travailler dur et peut-être poursuivre une carrière dans le droit, cela en valait la peine».