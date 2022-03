Chris Evans : En couple avec une jeune actrice portugaise?

L’acteur Chris Evans, 40 ans, très discret depuis sa rupture en 2018, fréquenterait Alba Baptista, 24 ans, star de la série de Netflix «Warrior Nun».

Il semblerait que le Daily Mail veuille à tout prix caser Chris Evans avec une jeune et jolie actrice. Après avoir évoqué une histoire entre l’acteur de 40 ans et Lily James en juillet 2020, le tabloïd a trouvé une nouvelle amoureuse à Captain America en la personne d’Alba Baptista, actrice portugaise de 24 ans star de la série Netflix «Warrior Nun». Pour évoquer une possible liaison entre Alba et Chris, le quotidien britannique s’est basé sur Instagram ainsi que sur les certitudes des fans de l’Américain.