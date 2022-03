Ajaccio : En couple, le curé corse roulait aussi en Ferrari

L'abbé

Videau a détourné deux millions d'euros. Il a écopé de deux ans de prison ferme.

Un ancien prêtre a été condamné à trois ans de prison dont un avec sursis par le tribunal d’Ajaccio pour avoir détourné durant vingt ans deux millions d’euros au détriment de l’Église catholique et des fidèles en Corse. Ancien économe de l’association diocésaine d’Ajaccio dépendant de l’évêque pour la Corse, Antoine Videau, 64 ans, a été arrêté et incarcéré en vertu d’un mandat de dépôt à la barre prononcé par le tribunal.

Ancien curé du village de Calacuccia (Haute-Corse), il était imposé sur la fortune, possédait vingt-huit comptes en banque en Corse et sur la Côte d’Azur, un important patrimoine immobilier dans l’île et sur le continent où il roulait en Ferrari. Durant vingt ans, il a joué sur de nombreux registres de l’escroquerie.

Il percevait les loyers non déclarés de chambres louées dans des locaux appartenant à l’Église à Ajaccio et dans un couvent qu’il avait fait restaurer à grands frais à Calacuccia. Il encaissait des fonds versés par les fidèles pour des pèlerinages et voyages. À aucun moment, il n'a reconnu ces malversations, lâchant à l’audience qu'«entre charité et bêtise», il ne voyait pas la différence. Vivant en couple avec une femme résidant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), il déposait une partie des fonds sur des comptes au nom de celle-ci.