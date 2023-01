En Moselle : En crise, les urgences de Thionville vont recruter

Le directeur général par intérim du CHR de Metz-Thionville (Moselle) a annoncé mardi le recrutement de 6 infirmiers et 6 aide-soignants pour les urgences de Thionville, dont le personnel s'est massivement déclaré en arrêt maladie. « Nous devrons créer 6 postes infirmiers de façon à assurer une activité 24h sur 24 et une prise en charge, ainsi que 6 aide-soignants qui sont amenées à travailler sur des fonctions de prise en charge de proximité des patients mais aussi de lien avec les familles», a déclaré au cours d'une conférence de presse David Larivière, le directeur général par intérim du CHR.

«Mesures insuffisantes»

«Épuisement physique et psychologique»

À partir du 30 décembre, 55 infirmiers et aide-soignants sur 59 (soit 93% d'entre-eux) des urgences de Thionville ont été placés en arrêt maladie, parfois sur décision des médecins des urgences eux-mêmes. Les soignants interrogés ont fait part de leur «épuisement physique et psychologique» face aux difficultés de prendre en charge les patients dans un service qui enregistre régulièrement plus de 100 passages par jour mais ne dispose que de 12 box d'accueil, et dans un établissement qui manque de lits d'hospitalisation.