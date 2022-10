Luxembourg dans «The Voice Kids»: «En débutant une chanson, je me dis "Je dois y croire!"»

Lionel Guericolas / TV / Bureau233

Après «Love Today», de Mika, et «Soulman», de Ben L’oncle Soul, quelle chanson interprétera Arthur, samedi soir, dans l’émission «The Voice Kids»?

- «L’essentiel»: Suite à ta victoire dans les battles, tes sentiments étaient un peu partagés.

Arthur: J’étais content, mais aussi un peu triste pour Louison et Léa, car on discutait beaucoup ensemble. Je ne peux plus les voir autant que pendant le tournage, mais on a gardé contact et elles sont toujours super sympas.

- Comment te sens-tu avant d’aborder les demi-finales de «The Voice Kids»?

Je dirais que c’est un peu stressant car je suis opposé à Léandre (14 ans), Loghane (NDLR: une Messine de 15 ans) et Gabriel (14 ans). Et ils sont tous plus grands que moi, en taille et en âge! Mais c’est quand même super chouette de pouvoir chanter et continuer l’aventure.

- Comment as-tu vécu cette différence d’âge?

Au début, j’étais un peu impressionné parce qu’ils ont des voix différentes et ils ont beaucoup plus d’expérience. Mais quand je débute une chanson, je me dis «Je dois y croire!».

- Que peux-tu nous dire par rapport au choix de la chanson qui sera interprétée?

Je n’ai bien sûr pas le droit de la dévoiler. Mais on envoie au départ une liste de chansons, et la production nous en propose une. Cette fois, je la connaissais mais je ne comptais pas sur celle-ci pour les demi-finales. Mais finalement, j’étais content et je me suis amusé.