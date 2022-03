Dans six langues : En direct de Kiev, ce Luxembourgeois fait le buzz

KIEV/LUXEMBOURG - La séquence d'un journaliste luxembourgeois commentant en plusieurs langues la crise ukrainienne a été vue des millions de fois.

Sa vidéo a été visionnée plus de 11 millions de fois en un peu plus de 24 heures et suscité de nombreuses réactions, pour la plupart, admiratives... «Couverture en six langues, de Kiev pour AP. Dans cet ordre: anglais, luxembourgeois, espagnol, portugais, français et allemand» commente-t-il en légende.