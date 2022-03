Monnaie de référence : En dix ans, l'euro a fait son trou face au dollar

Le dollar américain a perdu beaucoup de son lustre pendant les années 2000, où sa suprématie a été fortement remise en cause et sa valeur s'est érodée.

En dix ans, le billet vert a subi une dépréciation de plus de 30% face à l'euro.

Au 31 décembre 1999, un euro s'échangeait pratiquement contre un dollar. Dix ans plus tard, il valait 1,43 dollar, soit une dépréciation de plus de 30% pour la monnaie américaine. La dernière intervention en date de la banque centrale américaine sur ce marché, en septembre 2000, paraît aujourd'hui de la préhistoire: à l'époque, il s'agissait de soutenir le cours de l'euro.

Face à d'autres grandes monnaies internationales, le dollar a connu la même infortune: s'il a été à peu près stable face à la livre sterling, il a perdu près de 10% face au yen, et chuté d'environ 35% face au franc suisse. Mais le billet vert est toujours la référence sur le marché des changes. D'après les derniers chiffres de la Banque des règlements internationaux, la part des transactions incluant le dollar y était de 88% en 2007, contre 91% en 2001. Mais il l'est moins dans les réserves internationales de change.