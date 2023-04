Italie: En dix mois, le patron met trois employées enceintes 

Pour mieux comprendre l’imbroglio autour du trentenaire, il faut remonter au mois de février 2022. Marco entame une liaison avec une jeune employée, et le couple finit par cohabiter. Letizia* partage son temps entre les tâches ménagères et son travail chez Campoli Soccorso. Trois mois plus tard, la jeune femme tombe enceinte, et les premiers problèmes apparaissent rapidement. Letizia n’arrive plus à assumer ses tâches à domicile et son travail, notamment en raison d’une grossesse difficile.