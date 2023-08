En Équateur: Une voiture piégée explose dans une zone touristique de Quito

Pas de victime

La voiture se trouvait aux environs du ministère de la Femme et des Droits humains, situé dans une zone touristique et commerciale dans le nord de la capitale.

Les pompiers ont précisé que l'incendie du véhicule avait été «contrôlé» et «qu'aucune personne n'avait été touchée». La police a arrêté six personnes, dont une de nationalité colombienne, ayant des antécédents d'extorsion, vol et meurtre, et qui seraient impliquées dans l'explosion, a précisé M. Ramirez.