Plus de 900 migrants arrivés aux Canaries en 24 heures

Au moins 908 migrants sont arrivés à bord de dix embarcations sur l'archipel espagnol des Canaries vendredi, via l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde, selon un bilan provisoire des secours maritimes.

Pris en charge par les autorités

Selon les secours maritimes, cinq embarcations avec 526 personnes à bord ont été prises en charge sur l'île d'El Hierro, la plus à l'ouest des Canaries. Trois autres bateaux ont été conduits vers l'île de Grande Canarie et deux autres sur l'île de Tenerife, portant le total à 908 personnes, dont plusieurs femmes et mineurs.