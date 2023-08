Un touriste porte plainte pour «insatisfaction sexuelle»

D’après la chaîne espagnole Cuatro, qui a révélé l’affaire, le tribunal ne s’est pas montré très sensible aux doléances de l’Allemand. Dans sa sentence, la Cour a estimé que le touriste avait bien le droit de s’épanouir sexuellement pendant ses vacances. Mais elle a souligné, non sans humour, son «manque d’imagination pour trouver des alternatives». Le tribunal a ajouté que la présence de deux lits simples et le fait que le sol ait été glissant n’auraient pas dû empêcher le touriste de passer des vacances satisfaisantes.